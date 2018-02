Marítimo recebe Portimonense à procura de aproximar-se do Rio Ave na I Liga

Lusa 05 Fev, 2018, 11:01 / atualizado em 05 Fev, 2018, 11:01 | 1.ª Liga

A formação insular não ganha há cinco jogos para o campeonato, mas em caso de vitória na receção aos algarvios, marcada para as 19:00, pode ficar a um ponto dos vila-condenses, que são quintos com 33 pontos.



Além do desaire do Rio Ave, a 'pressionar' a equipa de Daniel Ramos estão as vitórias de Desportivo de Chaves, em casa do Feirense (2-1), e Vitória de Guimarães, na receção ao Paços de Ferreira (3-2), que valeram aos dois clubes a ultrapassagem ao Marítimo na tabela.



Os transmontanos são sextos e os minhotos sétimos, ambos à frente dos madeirenses, que precisam de ganhar para recuperar o sexto lugar, pressionar o quinto e evitarem a possibilidade de serem ultrapassados pelo Boavista, que só joga na terça-feira em casa do Desportivo das aves.



O Portimonense, a realizar um campeonato tranquilo, no 11.º lugar com 21 pontos, e moralizado pela vitória caseira da última jornada, frente ao Rio Ave (4-1), pode ultrapassar o Tondela no 10.º lugar.



Pelas 21:00, o Vitória de Setúbal procura igualar o Estoril Praia, primeiro clube acima da 'linha de água', na receção ao Belenenses, que é 13.º com mais seis pontos.



Os comandados de José Couceiro viram o Estoril bater o Sporting (2-0) e afastarem-se do fundo da tabela, da qual são penúltimos depois de uma série atual de 11 jogos sem ganhar para o campeonato.



Já o Belenenses não vence para a Liga há 10 jogos, ainda que venha de um empate moralizador em casa, frente ao Benfica (1-1), já sob o comando de Silas, que soma duas igualdades ao comando dos lisboetas.



A I Liga é liderada pelo FC Porto, com 52 pontos, depois da vitória de sábado perante o Sporting de Braga (3-1), seguido do Benfica, com 50, os mesmos do Sporting, que no domingo perdeu em casa do Estoril Praia por 2-0.



A 21.ª jornada fica completa na terça-feira, com a receção do lanterna-vermelha Desportivo das Aves ao Boavista, nono classificado.