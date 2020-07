Marítimo vence Boavista e tem manutenção quase garantida

O avançado camaronês Joel Tagueu, aos 28 minutos, marcou o golo que garantiu o triunfo do Marítimo, frente a um Boavista que acabou o jogo reduzido a nove elementos, devido às expulsões de Fabiano, aos 44, e Paulinho, aos 90+2.

Com esta vitória, a terceira consecutiva no campeonato, o Marítimo está no 11.º lugar, com 37 pontos, mais dez que o Portimonense, primeira equipa em zona de despromoção, enquanto o Boavista, que sofreu a segunda derrota seguida, é 10.º, com 38 pontos.

Veja o resumo da partida: