Marítimo vence Sporting de Braga e assegura permanência

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 18:10 | 1.ª Liga

Os insulares, que ficaram em desvantagem numérica em campo aos 38 minutos, por expulsão, com cartão vermelho direto, de Getterson, chegaram ao golo do triunfo já perto do final da partida, por intermédio de Rodrigo Pinho, aos 82.

A vitória no Funchal, aliada ao empate do Desportivo de Chaves em casa do Feirense (4-4), permite ao Marítimo assegurar matematicamente a manutenção, enquanto os `arsenalistas` também já não podem chegar ao terceiro posto, uma vez que estão em desvantagem no confronto direto com o Sporting, atual terceiro.