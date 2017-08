Martins Indi e João Teixeira ausentes dos treinos do FC Porto

Lusa 01 Ago, 2017, 21:54 | 1.ª Liga

O defesa holandês e o médio luso ficaram ambos em repouso e foram os únicos que não se apresentaram nos trabalhos realizados de manhã e de tarde no centro de treinos do Olival.



Os dragões voltam a trabalhar na quarta-feira, com um jogo-treino frente ao Paços de Ferreira, agendado para as 10h00 no Olival, e deslocam-se a Barcelos para enfrentar o Gil Vicente, a partir das 20:00, no último particular da pré-temporada.



O primeiro jogo oficial do FC Porto será a receção ao Estoril Praia, a 09 de agosto, na jornada inaugural da I Liga.