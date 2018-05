Matheus Pereira dá vitória ao Chaves nas Aves

Lusa Comentários 11 Mai, 2018, 22:35 / atualizado em 12 Mai, 2018, 08:42 | 1.ª Liga

Numa altura em que a igualdade parecia ser o desfecho final, surgiu o golo de Matheus Pereira (90+3), num jogo em que os avenses estiveram por duas vezes na frente do marcador, com golos de Jorge Filipe (05) e Mama Baldé (22), a que o Chaves respondeu com tentos de Pedro Tiba (21), na conversão de uma grande penalidade, e de William (89).



Com este triunfo, o Chaves assegurou desde logo o sexto posto do campeonato com 47 pontos, enquanto o Aves está para já no 13.º lugar com 34 pontos, mas sem qualquer risco de descida.