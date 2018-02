Matheus Pereira já teve alta hospitalar depois de sofrer traumatismo craniano

Lusa Comentários 26 Fev, 2018, 15:43 / atualizado em 26 Fev, 2018, 15:44 | 1.ª Liga

Depois de ter passado a noite no Hospital de Chaves em observações e por precaução, na sequência de um traumatismo craniano com perda momentânea de consciência, teve alta hospitalar esta manhã sem lesões ou qualquer sequela, explicou o clube, na sua página oficial na Internet.



Matheus Pereira, de 21 anos, emprestado pelo Sporting desde o início da temporada ao clube de Trás-os-Montes, caiu inanimado no relvado, no domingo nos minutos finais do encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, frente ao Estoril Praia, depois de chocar com Mano.



O Desportivo de Chaves venceu os ‘canarinhos’ por 2-0, com golos de William e Matheus Pereira.



“Agradecemos todas as manifestações de apoio e carinho que recebemos para com o nosso atleta Matheus Pereira e congratulamo-nos com o seu regresso em pleno”, adiantou o Desportivo de Chaves.