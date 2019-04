Mattheus diz estar a fazer uma das duas melhores épocas na I Liga

Lusa Comentários 10 Abr, 2019, 18:18 | 1.ª Liga

Com quatro golos apontados em 22 jogos oficiais pela turma vimaranense, o futebolista brasileiro salientou que o facto de ter sido titular nos últimos sete desafios do campeonato lhe tem dado "confiança", fisicamente e mentalmente, para jogar ao nível a que se exibiu na equipa da 'linha', antes de rumar ao Sporting, clube ao qual ainda está contratualmente ligado, até 2022.



"Tive uma época muito boa no Estoril, antes de ser vendido para o Sporting, mas acredito que está a ser uma das melhores épocas minhas, em termos de números e de jogos", disse, após uma visita à cooperativa de ensino Didáxis, em Riba d'Ave, no concelho de Famalicão, onde esteve acompanhado pelos jogadores Rochinha e André Almeida.



O jogador, de 24 anos, recusou, aliás, projetar o futuro da sua carreira e mostrou-se somente preocupado em estar bem nas seis partidas que ainda restam, para ajudar o Vitória, sexto classificado, com 45 pontos, a chegar à quinta posição, ocupada pelo 'vizinho' Moreirense (48), e a obter o consequente apuramento para a Liga Europa.



"Se vencermos todos os jogos, acabamos no quinto lugar. Isso só depende de nós. Temos um jogo contra o Moreirense [34.ª jornada], dentro daqueles que faltam. O pior é quando temos de pensar noutros resultados e noutras equipas", explicou.



Depois de um triunfo na receção ao Chaves (4-0), a equipa minhota joga, no domingo, no terreno do Rio Ave, e Mattheus Oliveira afirmou que a equipa, apesar de estar ciente das "dificuldades", só pensa em vencer, até porque já não o consegue fora de casa desde janeiro.