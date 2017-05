Maxi Pereira suspenso por um jogo após expulsão em Chaves

Lusa 03 Mai, 2017, 22:28 | 1.ª Liga

O lateral uruguaio dos 'dragões' viu cartão vermelho direto no encontro da 31.ª jornada da I Liga (vitória em Chaves, por 2-0), por prática de jogo violento, num "'tackle’ com força excessiva pondo em perigo a integridade física do adversário", ao atingir "o adversário com a sola da bota na canela".



Já Rafael Barbosa foi expulso no 'clássico' frente à equipa B do FC Porto (3-2 para os 'azuis e brancos), no qual foi expulso por entrada violenta, tendo, segundo o mapa de castigos da 31.ª jornada da I Liga e da 39.ª jornada da II Liga, hoje divulgado pelo CD da FPF, depois dirigido insultos aos adeptos dos ‘dragões’ no caminho para os balneários.



O FC Porto terá de desembolsar 12.853 euros em multas, principalmente pelo uso de material pirotécnico por parte dos adeptos e pelo arremesso de tochas para trás de uma das balizas na visita ao Desportivo de Chaves.



Também o Sporting de Braga terá de desembolsar mais de 12 mil euros, devido ao comportamento dos adeptos na derrota em casa com o Sporting (3-2), nomeadamente o arremesso de tochas e isqueiros para o recinto de jogo durante o encontro.



Destaque ainda para a confirmação das ausências no Sporting de Daniel Podence e Gelson Martins, após terem sido admoestados com o quinto amarelo da temporada em Braga.