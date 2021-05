Medina desconhece parecer negativo emitido pela PSP sobre festa junto ao estádio

"Eu vi notícias das fontes associadas à polícia [...] que induziram em erro notícias que alguns jornalistas publicaram, invocando que havia um parecer negativo contra essa organização. Se o há eu não o conheço. E se o há deve ser dirigido internamente à polícia ou ao Ministério da Administração Interna", disse Fernando Medina (PS) aos jornalistas, à margem da reinauguração das instalações do Supremo Tribunal de Justiça.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.

Milhares de pessoas concentraram-se junto ao estádio, no Campo Grande, quebrando as regras da situação de calamidade em que o país se encontra devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

O autarca realçou que "a Câmara não tem nada a ver com a autorização da manifestação", acrescentando que o município cumpriu as suas competências legais.

"Eu não vou alimentar nenhum jogo de passa culpa sobre isto, mas agora também não aceito responder sobre competências que eu verdadeiramente não tenho", sublinhou.

O vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia disse hoje, em declarações à agência Lusa, que a PSP apresentou propostas alternativas para as comemorações do Sporting como campeão nacional de futebol, que não foram aceites, e deu parecer negativo à festa que se realizou junto ao estádio.