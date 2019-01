Médio Christian Madu rescindiu contrato com o Nacional

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 14:38 | 1.ª Liga

Contratado em agosto ao Enogu Rangers, o futebolista nigeriano não fez nenhum minuto de jogo com a camisola 'alvinegra', razão que levou a que o clube e o jogador tivessem chegado agora a um acordo amigável para a rescisão contratual.



A equipa do Nacional, que voltou hoje a preparar a receção de domingo ao Belenenses, não contou com a presença do guarda-redes Daniel Guimarães, que muito dificilmente irá recuperar de lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, a modos de defrontar os 'azuis'.



Em dúvida continuam o médio Marakis e o defesa Felipe Lopes, ambos a contas com entorses nos tornozelos.



Já o defesa Rosic, que sofreu um traumatismo craniano na derrota (3-1) frente ao FC Porto, na 16.ª jornada, trabalhou no ginásio, mas tudo indica que estará apto para a partida que encerra a primeira volta do campeonato.



O Nacional recebe no domingo (15:00) o Belenenses, no Estádio da Madeira, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.