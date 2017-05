Meyong anuncia final da carreira aos 36 anos

Lusa 12 Mai, 2017, 16:36 | 1.ª Liga

"Há mais de 17 anos que cheguei ao Vitória. Na segunda-feira vai ser especial para mim porque vai ser o meu último jogo no Estádio do Bonfim [na derradeira jornada a equipa vai à Madeira defrontar o Nacional]", anunciou Meyong, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, da 33.ª jornada do campeonato.



Meyong, que em Portugal representou também o Belenenses e Sporting de Braga, não esconde que se trata de uma decisão complicada.



"Quando passas metade da tua vida a jogar futebol é difícil parar. Enquanto jogamos, nunca pensamos no fim, mas ele está lá. Gostava de continuar a jogar, mas tenho de ser realista e perceber que as coisas já não são como antes e o corpo está um pouco cansado", admitiu.



Com golos em 231 jogos oficiais no escalão principal português, prova em que se sagrou o melhor marcador em 2005/06, ao serviço do Belenenses (17 golos), o atacante revelou que, apesar de ainda estar por definir a função a exercer, vai continuar ao serviço do emblema sadino.



"Estou muito satisfeito pela carreira que fiz. Tive momentos muito bons no Vitória e fico contente por ter ajudado este grande clube o melhor que pude. Já estou ligado ao Vitória e vou continuar", avançou.



Lançado no futebol português aos 19 anos de idade pelo treinador Rui Águas, num Vitória de Setúbal-Rio Ave (2-0), a 04 de março de 2000, Meyong conquistou o título olímpico em Sydney2000, uma Taça de Portugal, pelo Vitória de Setúbal (2004/05), uma Taça Intertoto, pelo Sporting de Braga (2008/09), e, em Angola, o campeonato (2013) e a supertaça (2014) pelo Kabuscorp.