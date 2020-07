Miguel Ribeiro reforça foco no sucesso do Famalicão

"O Futebol Clube de Famalicão tem sido o grande projeto da minha vida profissional nos últimos dois anos. Estamos a poucos dias do final de uma época que, aconteça o que acontecer nesse último jogo, será sempre muito meritória e inesquecível. É completamente extemporâneo e até suspeito colocar-se em discussão o meu futuro quando apenas faz sentido para mim pensar no Futebol Clube de Famalicão e no caminho que foi definido para este projeto", explicou à agência Lusa.





O dirigente garantiu, em comunicado enviado à agência de notícias, que não foi contactado pelo FC Porto para assumir o cargo de director-geral da SAD do clube azul e branco.", esclareceu.Miguel Ribeiro considera "extemporâneo e suspeito" este tipo de notícias, considerando imperativo que se concentrem "no trabalho realizado e sobretudo no que ainda há para fazer".", frisou.Miguel Ribeiro lembra ainda "que ainda há muito a conquistar e relembra que o seu foco está "no sucesso do Futebol Clube de Famalicão", atual quinto classificado da I Liga, a um triunfo de assegurar a presença nas pré-eliminatórias da Liga Europa, na época em que subiu à I Liga.", finalizou.