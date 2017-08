Mile Svilar assina pelo Benfica

RTP 28 Ago, 2017, 20:07 | 1.ª Liga

O jogador de apenas 18 anos torna-se assim no mais recente reforço do Benfica para a nova temporada. Mile Svilar chega ao Estádio da Luz vindo do Anderlecht, onde ainda representou a equipa principal. Svilar vai vestir a camisola número um dos encarnados e já proferiu as primeiras palavras como jogador do Benfica.







"É um clube enorme, um grande clube, com uma grande história. Foi a decisão certa. Quero progredir, tornar-me um melhor guarda-redes e gostaria de estar pronto o mais rapidamente possível para treinar com os meus colegas, para integrar a equipa, para a ajudar”, disse o jogador.



Mile Svilar chegou ao Anderlecht aos 16 anos e as suas exibições valeram-lhe comparações com Thibaut Courtois, o atual titular da baliza da seleção belga.



Ao assinar um contrato de cinco épocas, o jovem belga disse ser um guarda-redes com bons reflexos e rápido entre os postes, mostrando conhecer a realidade que envolve o novo clube.



“Conheço toda a gente no plantel atual. Nos anos anteriores, acompanhei o Benfica na Liga dos Campeões e já vi alguns jogos esta época. Sei algumas coisas sobre a história do Benfica, como por exemplo a grande lenda deste clube, Eusébio, e Rui Costa. É o maior clube em Portugal e um dos maiores do Mundo”, disse Svilar em declarações à Benfica TV.



O guardião exaltou também a aposta do Benfica nos jovens, destacando ter dado um passo certo na carreira. Svilar deu os exemplos de Oblak e Ederson para sustentar a decisão de se mudar para o tetracampeão português.