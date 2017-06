Millonários anunciam Cristián Arango no Benfica

RTP 28 Jun, 2017, 18:20 / atualizado em 28 Jun, 2017, 18:39 | 1.ª Liga

Numa notícia publicada no site oficial do clube, os Millonarios anunciaram a contratação de Cristián Arango por parte do Benfica, com o jogador a sair para Portugal, para ter a segunda experiência no futebol europeu, depois de uma passagem breve pelo Valencia Mestalla.





A equipa colombiana revelou que vai ficar com uma parte do passe do jogador de 22 anos, sem revelar os valores envolvidos na transferência.Cristián Rrango começou a sua carreira no Envigado, em 2013, mudando-se em janeiro de 2017 para os Millonarios, onde jogou por 12 vezes, marcando três golos. Pelo meio, Arango teve uma passagem pela segunda equipa do Valencia, onde marcou oito golos em mais de vinte partidas disputadas.Esta é a terceira contratação do Benfica para a nova época, depois do anúncio do avançado suíço Haris Seferovic e do croata Filip Krovinovic, proveniente do Rio Ave.