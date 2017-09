Moreirense "concentrado em conseguir os três pontos" na deslocação a Chaves

Lusa 17 Set, 2017, 14:32 | 1.ª Liga

"O que temos pela frente é um jogo dificílimo. Temos de concentrar a atenção no nosso desempenho e em conseguir mais três pontos no jogo de amanhã [segunda-feira]", disse Manuel Machado na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O Moreirense, 14.º classificado com cinco pontos, defronta o Desportivo de Chaves, que segue na 18.ª e última posição com apenas um ponto, mas o facto de os flavienses estarem na cauda da tabela não representa facilidades para Manuel Machado.



"O Chaves tem uma equipa de grande qualidade. Ainda não encontrou o equilíbrio, esse equilíbrio virá com vitórias. Fizeram uma grande revolução na constituição deste plantel, à semelhança do que acontece no [Desportivo das] Aves e até aqui [Moreira de Cónegos]. Demora sempre mais tempo para que se construa um todo com dinâmicas e com rotinas. Mas essa qualidade individual vai estar lá", descreveu o treinador dos minhotos.



Manuel Machado recordou que o Moreirense vem de um resultado positivo, considerando que a vitória por 2-0 em casa do Estoril-Praia serviu para "compensar do deslize" anterior, uma derrota caseira por 3-0 com o Tondela.



"O que nos preocupa é dar seguimento ao bom desempenho e conseguir consolidar o trabalho que temos vindo a fazer. Consolidar o projeto de uma equipa mais estabilizada", disse o técnico, mas sem esquecer que do outro lado está "uma equipa com necessidade de pontos e que quer inverter o trajeto negativo".



O treinador falou do plantel, das muitas mexidas, entradas e saídas, concluindo, quando questionado sobre se sente confortável com o conjunto atual, que este "plantel dá mais garantias".



"Eu sempre vivi bem com crise de fartura. Quando a gente olha para a mesa e só há sopa é que é uma chatice, mas quando há duas, três, quatro coisas e o problema é de escolha, é muito mais confortável", referiu.



Moreirense e Desportivo de Chaves defrontam-se na segunda-feira, pelas 21:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.