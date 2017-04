Moreirense defronta Chaves a pensar na salvação

Mário Aleixo - RTP 24 Abr, 2017, 08:16 | 1.ª Liga

Moreirense e Chaves encerram esta segunda feira, em Moreira de Cónegos, a 30ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro em que a formação anfitriã procura distanciar-se dos lugares de descida de divisão.



O Moreirense, agora comandado por Petit, segue no 16º e penúltimo lugar, com 24 pontos, mais um do que o Tondela, que venceu no sábado o lanterna-vermelha Nacional, por 2-0.



Um triunfo caseiro frente ao tranquilo ao Chaves, que segue no oitavo posto com 36 pontos, coloca a vantagem para a zona de descida em quatro pontos.



Por seu lado, a formação transmontana, que perdeu os últimos dois jogos do campeonato, pode reforçar esta posição, aproximando-se do Rio Ave, sétimo com 42.



A equipa de Moreira de Cónegos apresenta-se na máxima força e na antevisão da partida o treinador Petit reconheceu que o jogo é de crucial importância para concretizar os objetivos de manutenção da equipa na I Liga.





Do lado dos flavienses também não se registam baixas para o encontro e o técnico Ricardo Soares reconheceu que a sua equipa terá pela frente um adversário difícil.O embate entre Moreirense e Desportivo de Chaves está marcado para as 20h00 e será arbitrado por Hugo Miguel.