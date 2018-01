Moreirense diz que "tudo o que for conquistado" face ao FC Porto é "positivo"

Lusa 29 Jan, 2018, 19:07 | 1.ª Liga

"Mais do que os objetivos do FC Porto, focamo-nos em nós. O nosso objetivo é fazer um grande jogo, mostrar organização, ser uma equipa solidária e trabalhadora, e, no final do jogo, conquistar pontos. Tudo o que seja conquistar algo frente ao FC Porto, é positivo", disse o técnico minhoto.

O Moreirense, que segue em 15.º lugar, com 15 pontos, apenas mais um que o primeiro classificado da zona de descida, o Vitória de Setúbal, recebe o FC Porto que é líder, com 48 pontos, e menos um jogo disputado (a metade em falta no Estoril, onde perde 1-0).

Este será o primeiro embate dos `dragões` depois de terem perdido com o Sporting nas grandes penalidades, nas meias finais da Taça da Liga, mas Sérgio Vieira não acredita que a equipa de Sérgio Conceição esteja fragilizada.

"O FC Porto vai querer reagir ao objetivo que não foi conseguido da Taça da Liga, mas, acima de tudo, vai continuar a perseguir o objetivo no campeonato", disse o treinador, sobre um FC Porto que define como "muito forte".

Recentemente os `azuis e brancos` venceram no terreno do Moreirense por 2-1, para a Taça de Portugal, mas Sérgio Vieira espera que o jogo seja "diferente" e com outro desfecho, reafirmando a ideia de que "conquistar algo é importante".

"Espero que (a equipa) entre com grande rigor em termos defensivos e coloque grandes dificuldades na construção ofensiva. E espero que consigamos momentos de organização, de transição e momentos com bola que nos permitam criar perigo para a baliza do FC Porto", disse.

Moreirense e FC Porto, o pior e o melhor ataques da I Liga, defrontam-se na terça-feira, pelas 21h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.