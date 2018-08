Moreirense e Belenenses procuram chegar-se à frente

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Ago, 2018, 08:12 / atualizado em 27 Ago, 2018, 08:12 | 1.ª Liga

Moreirense e Belenenses partem para o desafio com três pontos cada na classificação.



Curioso o facto da formação de Moreira de Cónegos ainda não ter ganho em casa e os lisboetas já terem triunfado fora.



Para o jogo desta noite as duas equipas apresentam-se na máxima força.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos cónegos, Ivo Vieira, elogiou o futebol positivo do adversário e por isso perspetivou um bom jogo entre duas equipas que vão estar em campo com a a ambição e ganhar.



Por sua vez no lançamento do encontro o técnico dos azuis do Restelo, Silas, também elogiou a forma de jogar do adversário e mentalidade atacante imposta pelo seu treinador.



No histórico dos 14 encontros realizados entre as duas equipas o mesmo é favorável ao Belenenses com oito vitórias, três empates e três derrotas.



O jogo será acompanhado com infirmações regulares na Antena 1, com o jornalista Paulo Vidal.