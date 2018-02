Moreirense e Estoril-Praia fecham a 22ª jornada

Mário Aleixo - RTP 12 Fev, 2018, 09:06 / atualizado em 12 Fev, 2018, 11:41 | 1.ª Liga

O Moreirense, 16º e antepenúltimo classificado com 19 pontos, procura o segundo triunfo consecutivo, depois da vitória em Tondela (2-1), na passada jornada, e subir ao 12º lugar.



O Estoril-Praia, apesar das vitórias frente a Tondela (3-0) e Sporting (2-0) nas duas últimas rondas, tenta sair da 18ª e última posição, que ocupa com 18 pontos, os mesmos que o Vitória de Setúbal, embora com menos um jogo e meio.



Na antevisão da partida o treinador dos "cónegos", Sérgio Vieira, exigiu entrega total ao desafio por parte dos seus jogadores e prometeu uma equipa organizada e com espírito de sacrifício para somar mais três pontos.





Do lado dos "canarinhos" o técnico, Ivo Vieira, acredita que sua equipa pode vencer o seu adversário desta noite e ultrapassá-lo na tabela classificativa.Nesta altura o Moreirense tem 19 pontos e o Estoril 18.Na luta pela permanência, nesta 22ª ronda, apenas Tondela e Desportivo das Aves conquistaram pontos, com as vitórias frente a Paços de Ferreira (2-0) e Belenenses (5-2), respetivamente.Paços de Ferreira-Tondela, 0-2Rio Ave-Marítimo, 3-0Sporting de Braga - Vitória de Setúbal, 3-1Portimonense -- Benfica, 1-3Belenenses - Desportivo das Aves, 2-5Desportivo de Chaves - FC Porto, 0-4Sporting -- Feirense, 2-0Boavista - Vitória de Guimarães, 1-0