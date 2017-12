Moreirense e Marítimo empatam a um em Moreira de Cónegos

Lusa 02 Dez, 2017, 18:57 | 1.ª Liga

A formação da casa adiantou-se aos 26 minutos, por Tozé, de grande penalidade, e os insulares empataram logo depois, aos 30, num `pontapé de bicicleta` de Drasiu, para, a 20 do fim, Hichem Belkaroui ser expulso e deixar os locais com menos um jogador.

O Marítimo manteve-se no quinto lugar, ficando, com mais um jogo, a um ponto do Sporting de Braga, enquanto o Moreirense isolou-se no 17.º posto, com oito, mas pode ser ultrapassado pelo lanterna-vermelha Estoril-Praia, que tem sete.