Moreirense e Sp. Braga lutam pela vitória

Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2017, 07:59 / atualizado em 05 Mai, 2017, 08:00 | 1.ª Liga

O Sporting Braga procura hoje reforçar o quinto lugar e aproximar-se do Vitória Guimarães na deslocação ao terreno do Moreirense, que necessita de pontuar para fugir à despromoção, no arranque da 32ª jornada da I Liga de futebol.



Um triunfo em Moreira de Cónegos, naquele que será o segundo jogo de Abel Ferreira à frente dos arsenalistas, deixará o Sporting de Braga provisoriamente com sete pontos de vantagem sobre o Marítimo, sexto classificado, e a cinco do Vitória, quarto.



Nesta ronda, os bracarenses podem também confirmar o apuramento para a Liga Europa, sendo para isso necessário pontuar e esperar que o Rio Ave seja no domingo derrotado em casa pelo Benfica.



Por seu lado, o Moreirense, antepenúltimo classificado da prova, necessita de pontuar para fugir ao Tondela, penúltimo, e aos lugares de descida de divisão. A formação de Petit vai iniciar a ronda com mais três pontos que a equipa treinada por Pepa.



Na equipa da casa regista-se a ausência de Dramé, ausente por castigo.



O treinador Petit desconhece a forma como os bracarenses vão jogar mas confia no valor dos seus jogadores para conquistar os três pontos da vitória.



Os bracarenses apresentam-se na máxima força.



Entre os "arsenalistas" do Minho o técnico Abel Ferreira confessou que tem sido fácil motivar os jogadores e é preciso encarar o jogo com o mesmo espírito de sempre e lutar pela vitória.



O encontro está agendado para as 20h30 e terá arbitragem de Manuel Mota.