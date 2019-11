Moreirense e Vitória de Guimarães empatam em dérbi concelhio

O burquinês Tapsoba, aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, deu vantagem ao Vitória de Guimarães, mas Steven Vitória, sete minutos depois, selou o empate para o Moreirense, que somou o quarto jogo sem perder e o terceiro empate consecutivo.

O Vitória de Guimarães permanece no quinto posto, com 16 pontos, menos um do que o Sporting, quarto, que visita o Tondela, no domingo, e o Moreirense subiu ao 11.º posto, com 10.

O campeão nacional Benfica, que venceu hoje por 2-0 na receção ao Rio Ave, lidera o campeonato com 27 pontos, mais cinco do que FC Porto e Famalicão, que defrontam Desportivo das Aves e Sporting de Braga, no domingo, respetivamente.