Moreirense feliz vence Boavista no Bessa

Um golo do médio Filipe Soares, aos 48 minutos, bastou para a equipa de Moreira de Cónegos triunfar pela segunda vez fora de portas neste campeonato e somar o sétimo encontro sem perder, depois de Carraça, já nos descontos, ter desperdiçado uma grande penalidade para o Boavista, ao atirar ao poste. Os boavisteiros acabaram o encontro reduzidos a 10, com a expulsão de Fabiano, por acumulação de amarelos, aos 90+5.





Os boavisteiros somaram assim o seu quinto jogo sem ganhar e continuam com 29 pontos, no 11.º lugar, ao passo que o Moreirense tem agora 33 pontos e subiu ao oitavo posto.









Um golo feliz de Filipe Soares na segunda parte deu o triunfo ao Moreirense.A equipa de Moreira de Cónegos entrou melhor, conseguindo saídas rápidas para o ataque, fez dois remates e conquistou dois cantos nos primeiros dez minutos. Num desses remates, Gabrielzinho causou muito perigo, porque a bola sofreu um desvio e quase traiu Helton Leite.Surpreendido pela entrada forte do adversário, o Boavista tardou em assentar o seu jogo nessa fase inicial até que ganhou um livre à entrada da área do Moreirense. Gustavo Sauer bateu a falta e assustou pela primeira vez o guarda-redes Pasinato.O Boavista fez quase tudo para, pelo menos, empatar e produziu um caudal ofensivo suficiente para o conseguir, mas, umas vezes, por falta de sorte, como quando Gustavo Sauer acertou no poste, aos 59 minutos, e outras por óbvias carências finalizadoras, acabou por sair deste encontro com uma derrota.O guarda-redes Pasinato também foi muito importante para este triunfo feliz do Moreirense, pois fez um punhado de intervenções decisivas para manter a sua baliza a salvo.

O encontro terminou com a expulsão de Fabiano Leismann, por duplo amarelo (90+5), e com Fábio Abreu quase a fazer o segundo para a sua equipa.