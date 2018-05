Moreirense focado em "dar alegria aos adeptos" e conquistar manutenção frente ao Aves

Lusa Comentários 05 Mai, 2018, 13:55 | 1.ª Liga

O treinador dos minhotos, que com uma vitória podem assegurar a manutenção no principal escalão, disse acreditar que, em campo, frente ao vizinho das Aves que também procura salvar-se da descida, entrará "um Moreirense forte e determinado a disputar o jogo pelo jogo e à procura dos três pontos".



"Sabemos que é um dérbi e que vamos ter casa cheia. Trabalhamos sabendo da responsabilidade do jogo. Vamos lutar. A equipa está preparada para enfrentar um Aves também forte", disse Petit, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



As equipas estão separadas por um ponto: o Moreirense segue em 13.º lugar com 32, enquanto o Desportivo das Aves está na 14.ª posição com 31.



O técnico elogiou os adeptos, chamando-os o 12.º jogador, e pediu "uma casa bem composta" para gerar "motivação".



"Amanhã (domingo) todos podem estar envolvidos tanto dentro de campo como fora. O mais importante é que seja um grande espetáculo de futebol e que, no final, possamos comemorar a manutenção", disse o técnico.



Na última jornada, o Moreirense visita o Benfica, mas Petit não vê a partida de domingo como "de vida ou de morte", lembrando que outros adversários diretos também vão defrontar-se entre si, mas reafirmou a vontade de vencer.



"Os jogadores estão focados e determinados. Vejo alegria e querer. É claro que se amanhã (domingo) conseguirmos resolver a questão é muito melhor para nós, mas todos os jogos são difíceis, seja o Aves, seja o Benfica. O nosso foco é lutar pelos três pontos. Os jogadores estão comprometidos em dar alegria aos adeptos", disse Petit.



Moreirense e Desportivo das Aves defrontam-se no domingo pelas 16:00 no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Moreira de Cónegos.