Moreirense quer continuar série de bons resultados e vencer em Setúbal

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 15:39 | 1.ª Liga

"Há competência no adversário, que é forte, mas o nosso foco é jogar sempre para procurar os três pontos. É fundamentar dar continuidade aos bons resultados. A nossa intenção é fazer tudo para ganhar. O empate será um mal menor", disse Sérgio Vieira.



O técnico dos minhotos espera um Vitória "muito organizado e difícil", por ter um conjunto de "jogadores maduros", mas lembrou que na última jornada o Moreirense conseguiu a primeira vitória (1-0 ao Feirense) em casa, resultado que quer repetir para alcançar mais pontos e fazer "um campeonato o mais tranquilo possível".



"Neste momento, tinha em perspetiva ter no mínimo mais um ou dois pontos, mas a conquista de pontos neste campeonato é feroz e difícil. Ter estes (sete) pontos é razoável, mas não é frio nem quente, é morno", disse o treinador.



Sérgio Vieira falou ainda da necessidade de proporcionar "jogos atrativos" e "bons espetáculos" para que o "público adira e siga a equipa" e reforçou a ideia de que o plantel do conjunto de Guimarães "tem qualidade" e "dá garantias".



Moreirense, 11.º classificado, com sete pontos, e Vitória de Setúbal, 14.º, com cinco, defrontam-se sábado, pelas 15:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.