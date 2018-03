Moreirense quer evitar amêndoas amargas e ganhar na visita ao Portimonense

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 16:36 | 1.ª Liga

"Não queremos amêndoas amargas. Queremos uma boa Páscoa com a nossa família e se conseguirmos a vitória vimos contente. Quando não conseguimos os objetivos é uma azia na camioneta", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O Moreirense, 14.º classificado, com 25 pontos, apenas mais dois do que o Feirense (17.º), primeiro clube em zona de despromoção, defronta o Portimonense de Vítor Oliveira que é décimo, com 31.



"Vamos à procura dos três pontos perante uma equipa que tem muita qualidade e é muito bem orientada por um treinador com muita experiência. Trabalhamos nesta pausa muito focados naquilo que queremos e o que queremos é conseguir os três pontos e conseguir fazer duas vitórias consecutivas", disse Petit.



O técnico aponta que "o Portimonense tem jogadores que podem de um momento para o outro resolver uma partida", pelo que prometeu "concentração e uma grande atitude".



"Não os podemos deixar jogar e fazer que aquilo que mais gostam que é partir o jogo e sair nas transições. Temos de ser uma equipa coesa e forte. Estamos preparados para saber sofrer sem bola, mas quando tivermos a bola também vamos saber atacar", referiu o treinador.



Petit não quer estabelecer metas pontuais na luta pela permanência, lembrando que faltam seis jogos, que diz serem "todos finais".



"O nosso foco está jogo a jogo", resumiu.



Moreirense, 14.º classificado, e Portimonense, 10.º, defrontam-se a partir das 16h00 de sábado, no estádio Municipal de Portimão.