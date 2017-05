Moreirense quer selar manutenção no Restelo

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 07:34 | 1.ª Liga

A equipa de Moreira de Cónegos, 16ª colocada, dispõe de três pontos de vantagem sobre o Tondela (17º), primeira equipa abaixo da "linha de água", e, caso vença no Restelo, garantirá a permanência no escalão principal, independentemente do resultado do perseguidor na visita a Arouca.



O triunfo deixará o Moreirense com seis pontos de vantagem sobre o Tondela, que apenas poderá conquistar outros tantos, mas terá desvantagem no confronto direto com a equipa de Moreira de Cónegos, que também sairá por cima num eventual desempate a três com o Arouca, 15º posicionado.



A equipa do Moreirense tem uma baixa: Sagna por castigo.



Na antevisão da partida o treinador da equipa dos cónegos, Petit, disse que quer festejar a permanência na I Liga e mostrou-se convicto de que os jogadores estão mentalizados da importância deste jogo.



Do lado dos azuis do Restelo a equipa apresenta-se na máxima força e o técnico Domingos Paciência não escondeu que vai aproveitar o jogo para continuar a fazer experiências e a conhecer jogadores.



O desafio tem o início marcado para as 20h30, no estádiodo Restelo, com arbitragem de Tiago Martins.



A ronda poderá ficar marcada pela conquista do quarto título consecutivo por parte do Benfica, líder da prova com cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, necessitando para isso de vencer no sábado na receção ao Vitória de Guimarães, para não ficar dependente de um deslize do rival no domingo, frente ao Paços de Ferreira.



Programa da 33ª jornada:



- sexta-feira (hoje):



Belenenses-Moreirense, 20h30



- sábado:



Arouca-Tondela, 16h00



Benfica-Vitória de Guimarães, 18h15



Feirense-Sporting, 20h30



- domingo:



Desportivo de Chaves-Rio Ave, 16h00



Marítimo-Estoril-Praia, 16h00



FC Porto-Paços de Ferreira, 18h00



Sporting de Braga-Nacional, 20h15



- segunda-feira:



Vitória de Setúbal-Boavista, 20h00