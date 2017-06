Moreirense regressa aos trabalhos com 22 jogadores, seis dos quais reforços

Lusa 26 Jun, 2017, 16:11 | 1.ª Liga

"Naturalmente que o objetivo é fazer uma época tranquila e sem sobressaltos", disse o treinador Manuel Machado. que substituiu Petit no comando técnico dos minhotos, regressando a um clube que já orientou de 2000 a 2004.



O treinador chega a Moreira de Cónegos depois de uma época que considerou "atípica" em termos pessoais, uma vez que orientou, sem o sucesso desejado, dois clubes - Arouca e Nacional - e terminou o campeonato sem clube.



"Se me perguntam se tenho algo a provar, a resposta é não. Infelizmente ou felizmente, nesta função, tenho muito mais passado do que terei futuro e considero ter já historial médio-alto que fala por si", referiu o treinador.



O Moreirense terminou a temporada passada na 15.ª posição, apenas com mais um ponto do que o primeiro clube despromovido, o Arouca, e só garantiu a manutenção na última jornada, com uma vitória por 3-1 sobre o FC Porto, mas também conseguiu um feito inédito e considerado histórico para a sua dimensão ao conquistar a Taça da Liga.



Em declarações à agência Lusa, o presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, reconheceu que o emblema vimaranense "está mais exposto" mas garantiu foco "a 100% no campeonato, para conseguir a manutenção o mais rápido possível".



Segundo o dirigente, o orçamento para a temporada 2017/18 rondará os 3,8 milhões de euros.



Hoje, o dia foi reservado a exames médicos, enquanto o primeiro treino está marcado para quarta-feira, sendo que a equipa vai alternar entre o seu estádio e o campo de Serzedelo ao longo da pré-época.



Estão agendados sete jogos treino, o último dos quais a 25 de julho, com o União da Madeira para apresentação aos sócios.



Questionado sobre as chegadas muito falada do defesa-central Marcos Valente e o extremo Tyler Boyd, ambos por empréstimo do vizinho Vitória de Guimarães, o treinador admitiu que, durante o dia de hoje, tudo ficará esclarecido.



"Veremos até ao final do dia de hoje qual será o desfecho dessas conversas", disse, frisando, sobre entradas e saídas, que até ao fecho de mercado "tudo pode acontecer".



Manuel Machado apontou que quer trabalhar com um plantel com 23, 24 ou 25 jogadores.



Plantel provisório do Moreirense para 2017/18:



- Guarda-redes: Makaridze, Victor Braga (regressa após empréstimo ao Famalicão) e Nuno Pereira (júnior).



- Defesa: João Sousa (regressa após empréstimo ao Vizela), André Micael, Sagna, Koffi Kouao (ex-Vizela), Bruno Silva (ex-Gil Vicente) e Rúben Lima (ex-União da Madeira).



- Médios: Ernest (regressa após empréstimo à Académica), Alan Schons, Patrick (regressa após empréstimo ao Salgueiros), Cauê, Neto e Arsénio (ex-CSKA Sofia, Bulgária).



- Avançados: Boateng, Ença Fati (regressa após empréstimo ao Leixões), Dramé, Dreferic Maciel, Caleb (regressa após empréstimo ao Felgueiras), Jhonder Cadiz (ex-Nacional) e N'sor Kwame (ex-União da Madeira).