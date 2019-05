Moreirense tenta garantir o quinto lugar na antepenúltima ronda da I Liga

Lusa Comentários 03 Mai, 2019, 09:13 | 1.ª Liga

Em caso de triunfo sobre a formação de Vila do Conde, o Moreirense fica provisoriamente com sete pontos de vantagem sobre o Vitória de Guimarães, sexto classificado, e, caso a equipa de Luís Castro seja derrotada no domingo na receção ao Nacional, garante o quinto posto.



O quinto lugar seria sinónimo de presença nas competições europeias na próxima época, mas o Moreirense não requereu o licenciamento, e a vaga deverá cair nas mãos do Vitória, caso o rival vimaranense conserve o sexto lugar até final.



Por seu lado, o Rio Ave, oitavo posicionado, ainda tem possibilidades subir a sétimo, posto no qual está o Belenenses com apenas mais um ponto, e a sexto, com o Vitória de Guimarães a ter uma vantagem de seis.



O Moreirense vem de duas derrotas consecutivas e de três jogos seguidos sem ganhar, enquanto o Rio Ave não perde há três e alcançou um motivador empate com o FC Porto (2-2), na última ronda.



O encontro está agendado para as 20:30.



Programa da 32.ª jornada:



- Sexta-feira, 03 mai:



Moreirense – Rio Ave, 20:30.



- Sábado, 04 mai:



Marítimo – Sporting de Braga, 15:30.



Feirense – Desportivo de Chaves, 15:30.



Benfica – Portimonense, 18:00.



FC Porto – Desportivo das Aves, 20:30.



- Domingo, 05 mai:



Tondela – Santa Clara, 15:00.



Belenenses – Sporting, 17:30.



Vitória de Guimarães – Nacional, 20:00.



- Segunda-feira, 06 mai:



Vitória de Setúbal – Boavista, 20:15.