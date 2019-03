Moreirense tenta isolar-se no quinto posto da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mar, 2019, 08:30 / atualizado em 29 Mar, 2019, 08:30 | 1.ª Liga

Depois do pesado desaire caseiro com o Benfica (4-0) na última ronda, o Moreirense, a equipa surpresa desta edição do campeonato, tenta regressar às vitórias e colocar-se à condição com três pontos de vantagem sobre o vizinho Vitória de Guimarães, que joga sábado nos Açores, com o Santa Clara.





Os "cónegos" avançam para o desafio com dois lesionados: Jhonatan e Bruno Silva.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Ivo Vieira, exige que os seus joagdroes que mantenham motivados e focados no jogo.



Por seu lado, o Portimonense, que no seu terreno já bateu esta época equipas como Benfica e Sporting, segue num tranquilo 10.º lugar, embora só tenha alcançado uma vitória nas últimas oito jornadas.







A formação algarvia tem três baixas por lesão: Marcel, Bruno Reis e Paulinho Bóia.





No lançamento da partida o técnico António Folha disse prever dificuldades mas acredita num triunfo.







O encontro tem início agendado para as 20h30 no Estádio Municipal de Portimão.



A ronda prossegue no sábado, com o SC Braga a receber o FC Porto, o Sporting a jogar em Chaves e o Benfica como anfitrião do Tondela, continua no domingo e fecha na segunda-feira, dia em que o Feirense joga em casa com o Vitória de Setúbal.