Moreirense vai acionar todos os mecanismos para acautelar direitos sobre guardião Jhonatan

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 18:56 | 1.ª Liga

O guarda-redes brasileiro Jhonatan, futebolista do Moreirense, foi hoje oficializado, através de nota publicada no ‘site' dos vitorianos como primeiro reforço do Vitória de Guimarães para a próxima época, com contrato válido até junho de 2023.



Em comunicado, o Moreirense avança que vai "lançar mão de todos os mecanismos" ao seu dispor para "acautelar os direitos e ver ressarcidos todos os prejuízos causados".



No dia 08 deste mês, o clube de Moreira de Cónegos tinha, também via comunicado, anunciado que ia acionar a cláusula de rescisão de 1,5 milhões de euros caso algum clube contratasse, à sua "revelia", o guarda-redes Jhonatan, futebolista com o qual o Moreirense garante ter contrato até 2020.



Mas, na sua nota, o emblema vitoriano refere que o contrato com o guardião de 27 anos contempla uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e que só entra em vigor em 01 de julho, um dia depois de terminar o atual vínculo do jogador com o emblema de Moreira de Cónegos.



Moreirense e Vitória de Guimarães estão atualmente no quinto e sexto lugares da tabela classificativa da I liga portuguesa em futebol separados por quatro pontos.



"O Moreirense informa que recebeu no dia de hoje notificação do Vitória SC dando conta que havia celebrado contrato de trabalho com o seu atleta Jhonatan Luiz da Siqueira, forçando, embora previamente advertido, incumprimento contratual com esta sociedade desportiva. A notificação recebida causou no Moreirense e nos seus dirigentes sentimentos de surpresa e de enorme tristeza", lê-se na nota de hoje do emblema liderado por Vítor Magalhães.



O Moreirense frisa que "sempre manteve e mantém relações institucionais privilegiadas e cordiais" com o Vitória de Guimarães, clube do qual é vizinho, sendo ambos do mesmo concelho, e dá exemplos de parcerias e associações em festividades ocorridas no passado.



"Moreirenses e vitorianos são, uns e outros, vimaranenses e representam com orgulho o concelho a que pertencem. As relações institucionais não são uma estrada de sentido único, antes sim são relações bilaterais, que não se apagam quando as sociedades desportivas lutam pelo mesmo objetivo no campeonato", acrescenta a nota dos ‘cónegos'.



Também hoje, em declarações publicadas no semanário Desportivo de Guimarães, o empresário do futebolista, Daniel Coracini, afirmou que Jhonatan comunicou em fevereiro à direção do Moreirense a intenção de não continuar em Moreira de Cónegos, por entender que havia "possibilidades mais vantajosas" para a sua carreira.



Segundo o empresário, o jogador recebeu a carta do Moreirense a dar conta da ativação da cláusula de opção, mas enviou uma carta ao clube e outra à Liga de clubes a dizer que não queria continuar e que o seu contrato termina no final da presente época.



Mas, ainda que sem precisar nomes, o Moreirense acrescenta hoje no seu comunicado uma critica: "O Moreirense rejeita qualquer tipo de contrainformação trazida à imprensa desportiva por quem, à revelia da entidade patronal do jogador, apenas pretende tirar dividendos com o negócio".