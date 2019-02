Moreirense vence Belenenses e sobe a quinto na Liga

Lusa Comentários 04 Fev, 2019, 22:13 | 1.ª Liga

O golo do avançado uruguaio surgiu já na reta final da partida, aos 70 minutos, em encontro disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal, hoje `casa` emprestada ao Belenenses, que aguarda pela recuperação do relvado do estádio Nacional.

A vitória permite ao Moreirense fechar a jornada isolado no quinto posto com 34 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, sexto, e menos cinco do que o Sporting, quarto, enquanto os `azuis` concluiram a jornada no sétimo posto com 29.