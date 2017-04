Moreirense vence Nacional e afasta-se da despromoção

Lusa 17 Abr, 2017, 22:06 / atualizado em 17 Abr, 2017, 22:06 | 1.ª Liga

No fecho da 28.ª jornada, a equipa de Moreira de Cónegos ganhou no Funchal com um golo de David Ramírez, aos 15 minutos, e colocou-se quatro pontos acima da zona de despromoção, embora se mantenha no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente do Nacional.

A equipa madeirense, que vinha de um triunfo na ronda anterior, procurava trocar de posição com o adversário de hoje, mas vai continuar no 17.º posto, com 20 pontos, tantos quanto o último classificado, o Tondela.