Moreirense venceu Taça da Liga, mas viveu sempre `aflito`

Três treinadores - Pepa, Augusto Inácio e Petit - foram responsáveis por um Moreirense que teve tanto de espetacular como de angustiante, um conjunto periclitante que oscilava entre exibições de encher o olho e jogos enfadonhos.



Como síntese de uma época atípica para uma equipa que mora numa pequena vila de Guimarães com menos de 6.000 habitantes e está habituada a sofrer para se manter entre os 'grandes', mas raramente manda foguetes por causa de títulos, está o facto de ter conseguido pela primeira vez na sua história ficar quatro épocas consecutivas na I Liga.



Com oito vitórias, nove empates e 17 derrotas, o clube minhoto acabou a época em 15.º lugar, com 33 pontos, apenas mais um do que o primeiro emblema condenado à despromoção, o Arouca.



Esta classificação fica muito aquém da melhor classificação do clube liderado por Vítor Magalhães, o nono lugar de 2003/04.



E, para conseguir essa manutenção sofrida, teve de se 'agigantar' na última jornada, vencendo por 3-1 o FC Porto.



A melhor série dos minhotos foi de seis jogos sem perder, mas o número quase que dobra quando está em causa a pior série: 10 jogos sem vencer.



O 'jejum' de vitórias começou exatamente depois do Moreirense ter conquistado de forma histórica e surpreendente a Taça da Liga, ao vencer o Sporting de Braga por 1-0 com uma grande penalidade convertida por Cauê, na final do Algarve, a 29 de janeiro.



Antes, o clube já tinha afastado na fase de grupos o FC Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica.



Mas, a estes dados aparentemente espetaculares seguiram-se 10 jogos sem vencer e segunda mudança de treinador: Petit substituiu Augusto Inácio à 26.ª jornada, quando a equipa 'cónega' seguia em 16.º lugar.



O agora treinador do Zamalek da liga egípcia já havido substituído Pepa, que tinha deixado o clube na 18.ª e última posição, à 10.ª jornada.



Atípico foi também o 'ranking' de marcadores, com Boateng a liderar com sete golos. Outros 15 jogadores fizeram o 'gosto ao pé', tornando o Moreirense a segunda equipa com mais atletas a marcar, a seguir ao FC Porto.



Sem se poder dizer que sobressaíram 0estrelas', destaque para a regularidade do defesa Pedro Rebocho, emprestado pelo Benfica, ou para o equilíbrio que o médio brasileiro Cauê, o tal 'herói' da Taça da Liga, imprimiu ao meio-campo.