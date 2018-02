Multas do clássico minhoto ultrapassam os 25 mil euros

Lusa Comentários 23 Fev, 2018, 18:04 | 1.ª Liga

Em processo sumário, o Conselho de Disciplina da FPF - Secção Profissional, aplica várias multas aos vimaranenses, nomeadamente por arremesso de cadeiras, posse e uso de material pirotécnico e insultos e arremessos de isqueiros, num total de 15.261 euros.



Quanto ao Sporting de Braga, sai da 23.ª jornada com um castigo acumulado de 11.668 euros, por arremesso de objetos (tochas) e insultos.



Na mesma jornada, o jogo do Sporting em Tondela também 'custa caro' aos 'leões', mas aqui por insultos à arbitragem, essencialmente - o total chega aos 2.485.



O FC Porto é punido tanto pela segunda parte do jogo no Estoril, em atraso da 18.ª jornada, como pela receção ao Rio Ave.



O CD da FPF penaliza o FC Porto em 306 euros por atraso no início do jogo e pede ainda, para o jogo da Amoreira, o relatório do policiamento desportivo.



Allano, jogador do Estoril, é castigado com um jogo de suspensão.



A receção ao Rio Ave, com insultos da claque ao Benfica, custa disciplinarmente aos 'dragões', 5.596 euros.