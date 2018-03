Murilo sofreu rotura de ligamentos e vai ser operado

Lusa Comentários 06 Mar, 2018, 16:16 | 1.ª Liga

“Confirmou-se o pior cenário de lesão para o nosso Murilo depois de ter saído em maca no jogo frente ao Desportivo de Chaves. O avançado tem uma entorse do joelho esquerdo com rotura de ligamentos e será brevemente sujeito a cirurgia que o tirará de competição nos próximos meses”, lê-se na página oficial do clube no Facebook.



O avançado foi substituído aos 90+2 minutos da vitória frente aos transmontanos da 25.ª jornada, depois de ter sido utilizado a partir dos 75.



Murilo, de 21 anos, alinha no Tondela desde 2016/17, por empréstimo dos brasileiros Mirassol, tendo, esta época marcado oito golos em 25 jogos oficiais.