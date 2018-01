Na 1ª volta aconteceu...

RTP 12 Jan, 2018, 10:46 / atualizado em 12 Jan, 2018, 10:47 | 1.ª Liga

O que aconteceu na 1ª jornada na Iª VOLTA?



- Desp. Aves – Sporting foi o primeiro jogo deste campeonato.



- Gelson Martins fazia o 1º golo do campeonato.



- Tiago Martins dava o primeiro apito.



- Desp. Aves entrou em campo com uma equipa com média de idades de 28,2 anos (!).



- Vasco Fernandes (VFC) era o primeiro jogador expulso.



- Ruben Fernandes marcava o primeiro golo do Portimonense no regresso dos algarvios à I liga sete anos depois.



- Paços de Ferreira ficava em branco na Madeira 12 anos depois.



- Não foi assinalada nenhuma grande penalidade.



- Luis Castro (Chaves) fazia o seu jogo 100 como treinador na I liga.



- Seferovic (Benfica) estreava-se na I liga, e com um golo frente ao Sp. Braga.



- Nelson Lenho trocava Chaves pelo Aves e fazia a sua 35ª jornada consecutiva sem falhar um segundo.



- William (Cha), Marega (Por) e Gelson (Spo) bisavam na jornada.



- Cris Santos (Fei) fazia o primeiro autogolo do campeonato.



- Sérgio Conceição estreava-se pelo FC Porto, e logo com uma vitória de 4-0 ao Estoril.



- FC Porto era o primeiro líder do campeonato.