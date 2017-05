Nacional da aspiração europeia a uma inesperada despromoção

Lusa 22 Mai, 2017, 15:23 | 1.ª Liga

Classificando-se na 18.ª e última posição, com apenas 21 pontos, a equipa da Choupana realizou uma época desastrosa, responsavelmente repartida por três treinadores: Manuel Machado, Predrag Jokanovic e João de Deus.



O péssimo desempenho da formação madeirense cedo começou a desenhar-se, com a equipa a sofrer quatro derrotas consecutivas, tendo obtido os primeiros pontos à quinta jornada, ao bater (2-0), em casa, o rival Marítimo, no dérbi.



Seguiu-se, na sexta ronda, um inequívoco triunfo no reduto do Feirense, por 3-0, tendo sido este o melhor ciclo da equipa, muito pouco para quem ambicionava lutar por um lugar europeu.



Após a derrota (0-2) caseira com o Boavista, aconteceu a primeira mudança de treinador, com a chegada de Predrag Jokanovic, que pouco efeito fez na equipa, apesar da contratação de alguns reforços de inverno, que acabaram por não fazer a diferença, uma vez que, em 11 jornadas sob o comando do treinador sérvio, a equipa só somou seis pontos.



Com a despromoção a pairar cada vez mais no horizonte dos 'alvinegros', a direção nacionalista decidiu apostar num novo treinador, o terceiro da época e, à 27.ª jornada, chegou João de Deus, com a missão de operar um 'milagre' em apenas oito jogos.



Só que, uma vez mais, a aposta dos responsáveis insulares voltou a não surtir o efeito desejado, sobretudo quando a equipa sofreu duas derrotas consecutivas, frente a adversários diretos: Moreirense (1-0, em casa) e Tondela (2-0 fora), depois de ter triunfado no Estoril (1-0), único triunfo da equipa sob a 'batuta' de João de Deus.



No cômputo geral, o Nacional obteve duas vitórias caseiras e outras tantas fora da Madeira.



Na Choupana, os insulares cederam 33 pontos, face a seis empates e oito derrotas e apenas dois triunfos. Fora da Madeira, a equipa conseguiu vencer em duas ocasiões, empatou três jogos, tendo sofrido 12 derrotas.



Para além disso, a equipa apresentou os piores registos da I Liga em termos de ataque (22 golos) e a pior defesa (58 golos).



Nas duas outras competições internas, a equipa também não fez melhor, ao ser eliminada da Taça de Portugal, pelo Torreense (1-0), na quarta eliminatória, tendo também claudicado na Taça da Liga, ficando fora da competição, na segunda fase, após pesada derrota (4-0) com o Paços de Ferreira.