Nacional e Moreirense lutam pela fuga à despromoção na Madeira

Lusa 17 Abr, 2017, 14:35 | 1.ª Liga

A formação insular soma 20 pontos, os mesmos do lanterna-vermelha Tondela, que sábado venceu por 2-1 na receção ao Rio Ave, enquanto o conjunto de Moreira de Cónegos totaliza 21. Imediatamente acima, o Estoril-Praia já tem 28.



Na última ronda, o Nacional colocou um ponto final numa série de 14 jogos sem ganhar (seis empates e oito derrotas), enquanto o Moreirense somou o 10.º encontro seguido sem triunfos (quatro empates e seis derrotas), ao perder por 1-0 na receção ao líder e tricampeão Benfica.



O Nacional, que começou a época com Manuel Machado, foi depois comandado por Predrag Jokanovic e está agora sob as ordens de João de Deus, venceu apenas dois de 14 jogos caseiros (2-0 ao vizinho Marítimo e 3-2 ao Tondela).



Por seu lado, o conjunto de Petit, que havia sucedido a Augusto Inácio e a Pepa, soma já três triunfos fora - perdeu os outros 11 -, nos redutos de Feirense (3-0), Paços de Ferreira (2-0) e Tondela (2-1).



Na próxima ronda, o Nacional defronta mais uma adversário direto na corrida à manutenção, o Tondela, em reduto alheio, enquanto o Moreirense, sem vitórias desde a sensacional vitória na Taça da Liga, recebe o Desportivo de Chaves.



A jornada 29 ficou marcada pelo empate a um golo do FC Porto no reduto do Sporting de Braga, que permitiu ao líder Benfica, que venceu por 3-0 o Marítimo, aumentar o avanço sobre os 'dragões' para três pontos, em vésperas de jogar em Alvalade.







Programa e resultados da 29.ª jornada da I Liga de futebol:



- Sexta-feira, 14 abr:



Belenenses - Estoril-Praia, 1-3.



Boavista - Paços de Ferreira, 0-0.



Benfica - Marítimo, 3-0.



Vitória de Setúbal - Sporting, 0-3.



- Sábado, 15 abr:



Arouca - Feirense, 2-0.



Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 2-3.



Tondela - Rio Ave, 2-1.



Sporting de Braga - FC Porto, 1-1.



- Segunda-feira, 17 abr:



Nacional - Moreirense, 20:00 (SportTV1).