Nacional e Tondela empatam em jogo equilibrado

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 18:21 | 1.ª Liga

O jogo foi 'morno' e equilibrado na primeira parte, enquanto a segunda parte foi mais movimentada e agressiva, com golos e cartões amarelos.



Depois da igualdade sem golos na etapa inicial, o Tondela acabou por se adiantar no marcador aos 62 minutos, por intermédio de David Bruno, mas a resposta insular foi pronta e Kalindi, três minutos depois, repôs a igualdade.



Os primeiros 45 minutos revelaram-se equilibrados, com o Nacional a destacar-se no número de remates à baliza de Cláudio Ramos, mas sem conseguir efeito prático, enquanto do lado do Tondela o desacerto nos remates foi grande.



Depois do intervalo, as equipas vieram com mais 'garra' e as oportunidades de golo fizeram-se sentir logo nos primeiros minutos.



A maior intensidade na partida deu os seus frutos aos 62 minutos, num lance em que David Bruno aproveitou o facto de o guarda-redes do Nacional se encontrar no chão, após remate de Murillo, e fez o primeiro golo da partida.



A equipa viseense não conseguiu manter a vantagem por muito tempo e, três minutos depois, o Nacional igualou a contenda, com Kalindi a marcar através de um grande remate ainda fora da grande área.



Entre os remates mais perigosos da segunda parte, estão o de Tomané, aos 79 minutos, numa grande defesa de Lucas França, respondendo o Nacional com um remate de Tissone, mas Cláudio Ramos também evitou o golo insular.