Nacional vence em Setúbal e soma primeiros pontos na Liga

Lusa Comentários 26 Ago, 2018, 18:10 | 1.ª Liga

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, o hondurenho Róchez inaugurou o marcador nos descontos da primeira parte (45+3) e João Camacho fez o 2-0 para os visitantes, de grande penalidade, aos 85 minutos, num lance de que resultou a expulsão de Nuno Reis. Os sadinos ainda reduziram, aos 89, por Éber Bessa, na transformação de um livre direto.



O Nacional passou a somar três pontos e segue no 13.º lugar da classificação, enquanto o Vitória, também com três pontos, ocupa o oitavo posto.