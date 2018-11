"Não desisto de nada". A resposta de Vitória a lenços brancos

Foto: António Cotrim - Lusa

Ao intervalo, muitos abandonaram o Estádio.



O técnico do Benfica assume a má exibição e diz que respeita a frustração dos adeptos, mas garante que não desiste.



Antes desta derrota por 3-1, em casa, frente ao Moreirense, o Benfica perdeu com o Ajax para a Liga dos Campeões e com o Belenenses, no Jamor, para o campeonato.



Por sua vez, o treinador do Moreirense atribuiu a vitória ao mérito dos seus jogadores.