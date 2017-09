"Não houve uma única proposta pelo William Carvalho", Bruno de Carvalho

Lusa 01 Set, 2017, 20:21 | 1.ª Liga

"Gostava que tivessem a noção que para o William Carvalho não houve uma única proposta. Viu-se milhões e milhões nas capas dos jornais, nas televisões, milhões que vinham de todo o lado, mas o Sporting não recusou, nem muito nem pouco. Não houve propostas. Algumas abordagens, mas isso tivemos pelo plantel todo", revelou.

À margem da apresentação do plantel sénior de goaball para a época 2017/18, que decorreu no auditório Artur Agostinho, em Alvalade, o líder `leonino` esclareceu que o Sporting tem todo o interesse em concretizar boas transferências, conciliando com os interesses dos jogadores.

"O Sporting clube de Portugal e esta direção têm todo o prazer em fazer grandes negócios, como é lógico. Temos feitos muitos, não temos interesse em cortar as pernas a nenhum jogador. Defenderei sempre o Sporting até à última. Muitas vezes, não é fácil conciliar os interesses do clube e dos atletas, mas esforço-me sempre em fazê-lo", explicou.

Bruno de Carvalho deixou também um recado aos jornalistas sobre as especulações relativamente às notícias do mercado de transferências: "A comunicação social dá eco a situações que não percebo de onde chegam. Não tentam confirmar as informações com os próprios clubes e isso cria ansiedade nos atletas".

A terminar, o presidente abordou os dois casos que ainda estão por resolver no plantel, afirmando que tanto o avançado Bryan Ruiz como o defesa Douglas ainda podem ser colocados nos mercados que se encontram abertos.