Nathan reforça Belenenses por empréstimo do Chelsea

18 Jan, 2018

Considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Nathan chega ao Belenenses por empréstimo do Chelsea, clube que contratou o avançado em 2016. O brasileiro nunca chegou a envergar a camisola dos Blues, tendo sido emprestado em duas temporadas consecutivas ao Vitesse.



No clube holandês, Nathan jogou por 51 vezes, tendo marcado sete golos. Venceu uma Taça Holandesa, antes de se mudar esta época para o Amiens, num novo empréstimo. No clube francês, o jogador realizou apenas três partidas.





O Belenenses marca uma nova aventura na carreira do internacional brasileiro sub-20, num empréstimo que vai durar até ao fim da temporada. O Belenenses encontra-se no 11.º lugar da Liga Portuguesa, e segue numa senda de nove partidas sem vencer para o campeonato.



Na última terça-feira, Domingos Paciência saiu do clube do Restelo e foi substituído por Silas, que já treina a equipa principal da Cruz de Cristo.