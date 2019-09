Natxo González admite que Tondela não tem a intensidade do Boavista

Lusa Comentários 26 Set, 2019, 14:27 | 1.ª Liga

“Não vamos estar equilibrados ao nível da intensidade e agressividade do Boavista, temos características diferentes e nós temos de tentar ser melhores na intensidade e agressividade, mas sobretudo temos de ajustar o nosso nível defensivo, nas ajudas e linhas juntas”, admitiu Natxo González.



Na conferência de imprensa de antevisão da sétima jornada do campeonato português da I Liga de futebol, na sexta-feira, às 20:30, frente ao Boavista, o técnico espanhol assumiu que os jogadores do Tondela têm de “ser mais táticos do que individuais”.



“Temos jogadores que não chegam ao nível da intensidade dos do Boavista, temos de tratar de procurar situações para poder contrastar um pouco isso, porque é nisso que eles são superiores”, considerou.



Natxo González acrescentou que o Tondela “tem muitos desajustes defensivamente” e “é preciso melhorar isso, porque quando há estes desajustes contra uma equipa como o Vitória de Guimarães ou o Boavista, eles não perdoam, porque são jogadores de muto talento e qualidade”.



De acordo com o técnico do Tondela, que na última ronda perdeu por 3-1 na receção ao Vitória de Guimarães, o Boavista “é um rival muito complicado, muito intenso e muito agressivo e com bons resultados na sua casa”, estando invicto no campeonato.



“As derrotas são duras, mas ajudam-nos a crescer, é a melhor forma de crescer. Quando ganhas, parece que tudo é bonito e que fazes tudo bem, mas com as derrotas aprende-se muito e penso que somos uma equipa que analisa e que tem autocrítica e isso é importante”, admitiu Natxo González, garantindo que o Tondela está a “trabalhar para dar uma boa resposta”.



Até porque, realçou o treinador, a equipa “trabalha sempre para a vitória” e “cada semana é um desafio, porque cada semana há equipas com características diferentes e isso é também o crescimento do Tondela”.



O Tondela, oitavo colocado, com oito pontos, e o Boavista, quinto, com 10, abrem a sétima jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto.