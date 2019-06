Natxo González é o novo treinador do Tondela

Lusa Comentários 14 Jun, 2019, 10:36 | 1.ª Liga

Natural de Vitoria, no País Basco, Espanha, o treinador ainda comanda o Deportivo da Corunha, que está a disputar os 'play-offs' de promoção à primeira liga espanhola, depois de ter terminado o campeonato em sexto lugar. Os galegos bateram o Málaga em casa, por 4-2, na primeira mão das meias-finais, e visitam os andaluzes no sábado, no segudno jogo.



José Ignacio González Sáenz, conhecido no mundo do futebol por Natxo González, tem no seu currículo duas subidas de divisão, a primeira na época de 2012/13, com o Alavés, e a seguinte em 2015/16, com o Réus, colocando ambas as equipas na segunda liga espanhola.



O treinador, de 52 anos, passou por outras equipas espanholas, como o Sant Andreu e Saragoça, e terá agora a sua primeira experiência no estrangeiro, no comando da equipa beirã, que assegurou a manutenção da I Liga portuguesa na última jornada.



Segundo um comunicado da SAD do Tondela, Natxo González vai ser apresentado na próxima segunda-feira, 17 de junho, às 11:00 no Estádio João Cardoso, em Tondela.