Nélson Veríssimo acredita num "jogo interessante" diante do Gil Vicente

“A construção, fazem-na com três médios e, muitas vezes, o terceiro médio aproxima-se do Fran Navarro, o ponta-de-lança, como segundo avançado. É uma equipa que, em termos ofensivos, tem uma dinâmica e um corredor central muito interessantes,” resumiu, em vídeo publicado nas redes sociais dos estorilistas, de antevisão ao encontro de sexta-feira, em Barcelos.



Para sair vencedor frente ao Gil Vicente, o treinador do emblema da Linha de Cascais deixou a convicção sobre o que considera fundamental no jogo que se aproxima.



“Temos de ter a capacidade de identificar quais os espaços que, em termos ofensivos, temos de explorar e, se assim acontecer, vamos ter as nossas chegadas habituais nas zonas de finalização. Será certamente interessante de se seguir o jogo pela proposta de jogo que as equipas têm", concluiu Veríssimo, cuja equipa vem numa série de três jogos sem derrotas na I Liga.



Estoril Praia, oitavo classificado, com 12 pontos, e Gil Vicente, 11.º, com nove, abrem a nona jornada na sexta-feira, pelas 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo que será dirigido pelo árbitro Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.