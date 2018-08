Nenê reforça Moreirense e promete golos numa Liga em que já foi melhor marcador

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 22:00 | 1.ª Liga

Nenê, ponta de lança de 35 anos, chega à formação de Moreira de Cónegos proveniente do Bari, da Itália, tendo assinado por uma época com uma segunda de opção.



Esta não é uma estreia no campeonato português, uma vez que o atleta já representou o Nacional na época 2008/09 quando estava emprestado aos insulares pelo Cruzeiro, do Brasil, tendo se sagrado o melhor marcador, com 20 golos.



Nenê chega a Moreira de Cónegos para reencontrar os defesas João Aurélio (ex-Vitória de Guimarães) e Halliche (ex-Estoril Praia), com os quais jogou no Nacional.



"Regresso a Portugal com muito prazer. Decidi fazê-lo porque gosto e conheço as condições do país e o Moreirense é um novo desafio para mim e para a minha carreira", disse à agência Lusa o avançado, acrescentando como principais características do campeonato português o facto de ser "rápido e competitivo, com jogadores técnicos e bravos".



Questionado sobre quais os objetivos no emblema vimaranense, Nenê avançou que quer "ajudar a equipa a atingir a melhor classificação possível e conforto na tabela o mais rápido possível também" e para isso prometeu golos.



"Um avançado vive de golos e quer marcar golos, porque é a sua melhor forma da contribuir para a equipa. Acho que pelo menos 10 ou 12 posso vir a marcar, mas só quando campeonato começar é que vou perceber bem, porque pode ter características ou acontecerem situações que não estou a prever agora", disse.



O avançado, que também já jogou nos emblemas italianos Cagliari, Hellas Verona, Spezia, bem como nos brasileiros São Bento, Santa Cruz e Ipatinga, prevê uma adaptação "simples" ao Moreirense e ao norte de Portugal, graças, sobretudo, "à língua irmã".



"Falar a mesma língua ajuda muito e o treinador é português, então acho que vai ser mais simples do que quando cheguei à Itália", disse Nenê.



O Moreirense estreia-se na I liga portuguesa no domingo, pelas 18:30, com a receção ao Sporting, em jogo da primeira jornada.