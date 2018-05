Nenhum dos rivais de Lisboa quis ganhar. O FC Porto é campeão

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Mai, 2018, 23:15 | 1.ª Liga

Numa partida que prometia decidir o segundo lugar e os milhões da Liga dos Campeões, Rui Vitória e Jorge Jesus promoveram alterações nos onzes iniciais. Os encarnados entraram em campo sem Jonas e com Samaris e Douglas a jogar de início. No lado do Sporting, Piccini, Mathieu e William Carvalho regressaram.



Logo aos 20 segundos depois de começar o jogo, Carlos Xistra interrompeu a partida. A claque do Sporting atirou petardos para o campo, para o local onde estava Rui Patrício, e os bombeiros tiveram de retirar o que foi atirado para o relvado.



Depois de reatada a partida, o Benfica foi o primeiro a criar sinais de perigo. Passe a rasgar de Jiménez para a esquerda, Rafa fugiu a Piccini e com um toque subtil o internacional português rematou ao poste. Rafa acabou mal tratado, após chocar com Rui Patrício.





Segunda parte sem golos. FC Porto é campeão

Aos 15 minutos, o Sporting reclamou grande penalidade, por puxão de Rúben Dias sobre Mathieu. Numa primeira parte sempre intensa, o Sporting esteve perto do golo por intermédio de William Carvalho. O jogador do Sporting rematou forte à trave mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.À meia-hora de jogo, Raúl Jiménez foi solicitado no ataque e, já na área, tentou passar a Zivkovic. Battaglia intercetou o lance que terminou nas mãos de Rui Patrício. Dois minutos depois, Fábio Coentrão tentou o golo com um remate de primeira mas que foi encaixado por Bruno Varela.O último quarto de hora da primeira parte foi de loucos no Estádio de Alvalade. Rafa tentou a sorte de meia distância mas viu Rui Patrício voar para uma grande defesa. O poste salvou depois o Sporting de males maiores. Fábio Coentrão voltou a tentar a sorte e esteve perto do golo. No entanto, o cabeceamento passou ao lado.Em jogadas rápidas, o Benfica conseguiu criar perigo. Samaris foi isolado ao minutos 43 mas rematou ao lado. Rui Patrício ainda parece defender mas Carlos Xistra deu pontapé de baliza para o Sporting. Pouco depois, Rafa encontrou Pizzi na direita. O médio rematou por duas vezes com perigo mas Rui Patrício negou-lhe o golo.A primeira parte terminou com um grande pormenor individual de Bas Dost. Com uma finta artística, o holandês passou por dois adversários e isolou-se perante Varela. No entanto, o avançado preferiu passar a Gelson em vez de rematar. O lance acabou por ser cortado pela defesa do Benfica.A segunda metade trouxe um Sporting mais pressionante e a tentar chegar com maior perigo à baliza de Bruno Varela. Logo nos primeiros segundos a partida voltou a estar interrompida, sendo reatada uns minutos depois.Aos 56 minutos, o Sporting voltou a reclamar nova grande penalidade. Lance entre Rúben Dias e Bas Dost, com o holandês a pedir falta. Carlos Xistra estava perto do lance e não marcou nada. Um minuto depois, Bruno Fernandes rematou muito ao lado e reclamou um canto que não foi assinalado.Já depois da hora de jogo, Jorge Jesus promoveu a primeira alteração na equipa. O regressado William Carvalho deu lugar a Acuña e logo depois Battaglia tentou o golo. O remate de muito longe passou por cima dos postes de bruno Varela.Logo a seguir, o lance de maior perigo da segunda parte. Jogada de entendimento entre Salvio e Jiménez pelo lado direito do ataque do Benfica. O argentino colocou o mexicano em boa posição mas o avançado falhou o pontapé à frente de Rui Patrício.Num jogo em que estiveram perto de 50 mil pessoas na assistência, Bryan Ruiz esteve perto de marcar, depois de um canto de Acunã. O cabeceamento passou por cima. Entretanto, Jonas entrava para o dérbi, numa aposta clara de Rui Vitória para tentar ganhar o jogo em Alvalade.Até ao fim da partida, muitas quezílias, com faltas graves e feias de Rúben Dias (sobre Gelson), Bruno Fernandes e Misic. O Benfica tentou o golo da vitória mas Douglas e Samaris não acertaram na baliza de Rui Patrício.Com este resultado, os rivais de Lisboa entregam o título de campeão nacional ao FC Porto, que conquista a Liga Portuguesa cinco anos depois. Entre Sporting e Benfica, o empate sem golos beneficia mais os, que se encontram à frente dosno confronto direto.Veja o resumo da partida: