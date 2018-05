Nome do Benfica está na lama e só querem saber dos seus lugares"

Lusa Comentários 03 Mai, 2018, 17:11 | 1.ª Liga

Rui Gomes da Silva voltou a falar da sua candidatura à presidência do clube, como aliás já tinha anunciado na segunda-feira num programa televisivo, e reforçou que a sua relação com o atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está cortada.



“O Benfica, durante o último ano, foi acusado, foi lançado o nome do Benfica na lama e nunca vi ninguém a defender o Benfica como ele deveria ser defendido. O que presumo é que as pessoas que estão no Benfica estão mais preocupadas com a defesa dos seus lugares do que da defesa do Benfica”, começou por criticar, em declarações à margem do Estoril Open em ténis.



Perante a insistência dos jornalistas, não deixou de vincar ainda mais o seu descontentamento, lançando mais perguntas a quem poderia dar a cara pelo clube.



“Acham que é possível o Benfica ser atacado durante um ano e ninguém responder? O Benfica ter o nome lançado todas as semanas na praça pública, na lama e ninguém responder? Ter sete ou oito vice-presidentes e nenhum se dignar e vir responder a estas coisas todas?” questionou.



Sobre a sua possível candidatura ao cargo de presidente, Rui Gomes da Silva esclareceu que será certamente um candidato: “Para que não restem dúvidas eu sou candidato e estou convicto que vão existir eleições antecipadas no Benfica”.



Ainda assim, não deixou de pedir aos antigos colegas da estrutura que defendam o nome do Benfica para que volte a ficar “limpo”.



“Apelo que defendam o Benfica como deve ser defendido, porque o Benfica é muito superior àquilo que são as pessoas que lá estão. Temos que ultrapassar esta fase com grande dignidade e que o Benfica volte a ter o nome limpo”.



Questionado sobre a relação que tem com Luís Filipe Vieira, a resposta foi elucidativa, deixando várias questões no ar, quanto ao quase certo falhanço na conquista do pentacampeonato.



“Eu rompi com Luís Filipe Vieira por um conjunto de circunstâncias. Porque que num ano fundamental que em íamos ganhar o ‘penta’ não se investiu? Porque que não investimos? Era preciso muito dinheiro? Não. Eram precisas coisas simples, fáceis, que foram feitas no passado”, terminou.

Benfica tem de deixar máquina do dinheiro

Rui Gomes da Silva criticou também a postura que a direção ‘encarnada’ adotou ao vender os melhores futebolistas, sublinhando que deste modo nunca conseguirá lutar pela Liga dos Campeões.



Em declarações à comunicação social, à margem do Estoril Open em ténis, o ex-dirigente frisou mesmo que o clube da Luz tem a “obrigação” de lutar com os melhores clubes da Europa pela competição mais prestigiada da UEFA, dando mesmo exemplos, sem esquecer de referir o ‘rival’ FC Porto pelo meio.



“O Benfica tem a obrigação, face à grandeza, à dimensão, à estrutura como clube e a nível de apoiantes de todos os anos ser candidato a campeão europeu. É impossível? Não”, começou por referir, justificando: “Nos últimos anos a Juventus foi lá [final] duas vezes, a Roma e Liverpool poderiam lá ter ido e vai o Liverpool”.



Rui Gomes da Silva, que já assumiu a sua candidatura à presidência do Benfica assim que houver eleições, insistiu, comparando as ‘águias’ aos romanos e aos 'reds': “A Roma é o 24.º clube mais rico do mundo, com mais faturação da Europa. O Benfica era ao 30.º, a diferença não é grande. Quando Liverpool deu 5-0 ao FC Porto era impensável irem à final, mas estão lá. A ambição do Benfica tem de ser essa”.



Esta temporada, os ‘encarnados’ entraram para a história como a pior equipa portuguesa de sempre na Liga dos Campeões, por culpa de seis derrotas em seis jogos, com apenas um golo marcado e 12 sofridos, num grupo partilhado com Manchester United, Basileia e CSKA Moscovo.



Face a este desempenho, o antigo vice-presidente foi direto na acusação a quem lidera o “projeto”: “Se é só para fazer dinheiro com a formação e ter uma máquina de fazer dinheiro esse não é o meu Benfica”.



Por fim, abordou os “milagres” do técnico Rui Vitória ao longo das últimas três temporadas, mas salientou que nem sempre teve as melhores opções.



“Aquilo que temos de dar ao Rui Vitória é a vantagem e o bónus de ter vencido dois campeonatos sem ter esperado. Não penduro o treinador, mas acho que houve opções erradas em determinados momentos”, lembrou.



Ainda assim, prosseguiu em elogios, sem esquecer o que o treinador realizou: “Ele pode ter muitos defeitos, mas sente o Benfica como todos nós. É alguém que nos deu muitas alegrias e também errou. Quem não errou? Ele foi fazendo milagres atrás de milagres quando lhe tiraram jogadores e ganhou o ‘tri’, fez milagres no ‘tetra’ e este ano esteve perto de fazer um milagre ao reinventar uma equipa”.